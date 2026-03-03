В Омске эпично горело здание известного гипермаркета

С пламенем в бутике боролись 34 спасателя.

Фото: vk.com/aomsk

Сегодня, 3 марта, в Омске произошел пожар в здании гипермаркета «Маяк» на проспекте Мира, что в Нефтяниках. Как уточнили «Омск-информу» в региональном МЧС, вспыхнул один из бутиков, расположенных в здании.

Сообщение поступило в 9:47. На место выехали 34 спасателя на 6 пожарных машинах. Им удалось ликвидировать открытое горение уже в 10:41.

Площадь пожара составила 115 кв. м. Его причина пока неизвестна.