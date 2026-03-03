Омск-Информ
На омской трассе поймали пьяного дальнобойщика с 20 тоннами колбасы

Госавтоинспекторы составили два административных протокола.

Сотрудники омской Госавтоинспекции пресекли опасную поездку на 586-м километре трассы Тюмень – Омск. Инспекторы ДПС остановили большегруз «ДАФ», который следовал из Екатеринбурга в Новосибирск. В прицепе находилась крупная партия колбасных изделий весом около 20 тонн.

Во время проверки документов полицейские почувствовали резкий запах алкоголя от 46-летнего водителя. Алкотектор показал 0,619 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе.

В отношении правонарушителя возбуждено административное дело по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ. Ему грозит лишение прав и крупный штраф. Кроме того, к ответственности привлекут собственника транспортного средства по ст. 12.32 КоАП РФ. За выпуск на линию нетрезвого водителя предпринимателю придется заплатить до 200 тыс. рублей. Автомобиль поместили на спецстоянку.

