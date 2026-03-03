В Омске перед судом предстанут руководители ЖСК за обман пайщиков на 40 млн

Один из обвиняемых уже отбывает срок за махинации в Красноярском крае.

Фото создано при помощи ИИ

В Омске завершилось расследование дела о серийном мошенничестве, жертвами которого стали 26 человек. Председатель и член правления жилищно-строительного кооператива «Уют» Сергей Осинский и Вячеслав Авдошин,**** строившие девятиэтажку на улице 2-й Трамвайной, обвиняются по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Фиктивный договор на строительство был заключен в 2014 году, но дом сдали лишь в декабре 2022-го. По версии следствия, фигуранты воспользовались затянувшимися сроками и требовали от пайщиков «дополнительные взносы» из-за подорожания стройматериалов. Тех, кто отказывался платить, незаконно исключали из ЖСК без возврата денег, а их квартиры продавали повторно по фиктивным документам.

Ущерб превысил 40 млн рублей. Чтобы его компенсировать, суд арестовал 30 квартир в новостройке (на 90 млн рублей) и квартиру одного из фигурантов стоимостью 3 млн. Дело рассмотрит Первомайский районный суд.

Напомним, что Авдошин уже был осужден в январе за мошенничество в ходе строительства социального объекта в Красноярском крае. Суд приговорил его к четырем годам лишения свободы.