В Омске предлагают радикально и выгодно вылечить ожирение

В «Евромеде» до конца апреля действует акция на популярную за границей операцию по лечению ожирения.

МЦСМ Евромед

Ожирение – это не просто эстетическая проблема, а серьезное заболевание, которое ухудшает качество жизни и повышает риск развития опасных болезней: от сердечно-сосудистых и диабета до некоторых видов рака. Борьба с лишним весом зачастую становится долгим и изнурительным путем, требующим колоссальных усилий и силы воли. Диеты и физические нагрузки хоть и важны, но не всегда оказываются достаточными для достижения устойчивого и видимого результата, особенно при тяжелых формах ожирения. В таких ситуациях медицина предлагает более радикальные решения.

МЦСМ Евромед

С 2020 года в «Евромеде» действует Центр хирургии ожирения и метаболических расстройств, включающий в себя мультидисциплинарную команду врачей. В Центре применяется комплексный подход. Он включает сопровождение пациента врачом-эндокринологом, рекомендации по изменению питания и образа жизни, подбор современной медикаментозной терапии (при необходимости), а также сопровождение смежными врачами для контроля и коррекции заболеваний, вызванных ожирением, например, гипертонии, диабета 2-го типа, апноэ сна и др. Также применяются и более радикальные варианты – хирургическое лечение ожирения, включая новую малоинвазивную эндоскопическую операцию без разрезов и удаления тканей.

Новый вид хирургического лечения ожирения

Такая операция называется эндоскопической гастропластикой. Она успешно* зарекомендовала себя в Европе, США, Латинской Америке, ОАЭ и Саудовской Аравии, где проводится с 2013 года. Операция подразумевает ушивание желудка изнутри – с помощью эндоскопического оборудования, без разрезов и удаления тканей. При этом нет проколов и остается возможность «вернуть все, как и было» (операция обратима) или провести докоррекцию, используя другие вмешательства. Подробнее о преимуществах эндоскопической гастропластики здесь. В результате операции объем желудка уменьшается на 70–80 %, человек начинает есть медленно, насыщается быстрее и дольше остается сытым. Как итог – происходит потеря избыточной массы тела в среднем на 56–60 %*. Операцию в «Евромеде» выполняет заведующий Центром хирургии ожирения и метаболических расстройств, врач-хирург, бариатрический хирург Калиниченко Анатолий Александрович совместно с врачом-хирургом, эндоскопистом Федоровым Александром Олеговичем. Подробнее об эндоскопической гастропластике и других бариатрических операциях можно почитать на сайте клиники.

МЦСМ Евромед

Хирургическое лечение ожирения в «Евромеде» можно пройти в рассрочку. Возможность оплаты стоимости операции по частям (в рассрочку) определяется в каждом случае в индивидуальном порядке.

Выгодное предложение на лечение ожирения

Для первых пациентов, прошедших эндоскопическую гастропластику в «Евромеде», до 30 апреля 2026 года действует акция** – скидка 16 %. В рамках акции стоимость услуги составит 555 000 руб. (вместо 662 950 руб.). В стоимость входит операция, анестезия и послеоперационное наблюдение в стационаре. Подробные правила – на сайте клиники. Запись на консультацию по тел. 331-400.

МЦСМ Евромед

*По данным Международной федерации хирургии ожирения.

**Организатор акции – ООО «МЦСМ «Евромед». Акция действует с 16.02.2026 по 30.04.2026. Организатор оставляет за собой право досрочно завершить акцию или изменить правила ее проведения при условии предварительного информирования пациентов через официальный сайт. Скидки на услуги в рамках акции не суммируются с другими скидками и специальными предложениями. Подробности на сайте и у операторов справочной службы.

Коды по номенклатуре медицинских услуг, указанных в данном тексте, обозначены в прейскуранте на официальном сайте ООО «МЦСМ «Евромед».