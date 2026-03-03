Омск-Информ
·Происшествия

Омич ушел из дома в день влюбленных и пропал

Теперь его ищет полиция.

В Омске пропал 40-летний Александр Гусаров. Как сообщили в полиции, мужчина вышел из дома на улице Полторацкого 14 февраля и до сих пор не вернулся. С заявлением о розыске обратился его отец.

Приметы пропавшего: на вид 40 лет, рост 186–189 см, плотного телосложения, лысый.

Был одет в черную вязаную шапку, черную куртку, синие джинсы, зимние полуботинки темного цвета.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о возможном местонахождении Александра Петровича, просят сообщить по телефонам: 79-20-77, 79-33-02, 8-913-609-75-19.

