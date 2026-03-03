Хоценко и Греф договорились о продолжении стратегического партнерства

Рабочая встреча была посвящена технологическим инициативам и подготовке крупных событий в статусе культурной столицы.

Фото: Пресс-служба Губернатора и Правительства Омской области

Губернатор Омской области Виталий Хоценко провел рабочую встречу с председателем правления Сбера Германом Грефом. В центре внимания – совместные проекты по развитию высоких технологий и формированию в Омске современных пространств притяжения.

Стороны рассмотрели инициативы, направленные на создание новых точек роста, внедрение цифровых решений и технологий искусственного интеллекта. Отдельно обсуждались меры по сохранению человеческого капитала и созданию условий для закрепления молодых специалистов в регионе.

Также речь шла о подготовке событийной программы в рамках статуса культурной столицы России. Этот статус, по мнению участников встречи, открывает дополнительные возможности для продвижения Омска и расширения его деловой и культурной повестки.

Глава региона отметил значимость уже реализованных проектов и подтвердил готовность продолжать системное сотрудничество со Сбером по ключевым направлениям социально-экономического развития области.