·Спорт

Тренеру «Авангарда» наложили 4 шва после попадания шайбы в голову во время матча

После случившегося Завьялов все равно вернулся на тренерский мостик.

Генеральный менеджер омского «Авангарда» Алексей Сопин рассказал о состоянии здоровья помощника главного тренера Александра Завьялова. Напомним, что во вчерашнем матче против «Спартака» в голову специалисту прилетела шайба.

После удара Завьялов покинул тренерский мостик, но вернулся позже с зашитым лбом.

– Четыре шва, Александр Васильевич – отличный хоккеист в прошлом и тренер, ему это не впервой, видимо, было. Это не в его жизненных принципах – отступать, он должен быть с командой всегда, – приводит слова Сопина ТАСС.

Отметим, что матч завершился со счетом 4:1 в пользу «Авангарда».

