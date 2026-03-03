Спас раненого товарища: на СВО погиб молодой омич

С Романом Сорокиным простятся в Оконешниково.

Фото: vk.ru/public202159150

В пятницу, 6 марта, жители Оконешниково проводят в последний путь 21-летнего Романа Сорокина, погибшего в зоне специальной военной операции. Информация об этом появилась в официальной группе администрации района.

Сообщается, что Роман Максимович родился в Омске, но всю жизнь прожил в Оконешниково. В 2020 году там же окончил школу. Учебу продолжил в Калачинском ДОСААФе, получив военно-учетную специальность водителя-механика. Затем получил профессию «электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования и слесарь по ремонту автомобилей». В 2023 году поступил в колледж Омского государственного технического университета на администратора информационных систем.

В июле 2024 года Сорокин был призван на срочную военную службу. В августе подписал контракт с Минобороны РФ, с сентября по декабрь обучался на оператора беспилотных летательных аппаратов. 6 декабря того же года был командирован в зону проведения СВО. Роман в звании рядового служил водителем взвода БПЛА.

24 апреля 2025 года Роман ушел на боевое задание в районе населенных пунктов Шевченко – Бельгийка на Покровском направлении. Через три дня, раненый, эвакуировал тяжелораненого товарища в безопасное место. Погиб 2 мая 2025 года при выполнении боевого задания.

– Роман был добрым, веселым, отзывчивым, смелым и решительным человеком, всегда готовый прийти на помощь в трудную минуту. Во время обучения в школе занимался легкой атлетикой, увлекался авто- и мототехникой, очень любил животных, – говорится в сообщении.

Прощание с ним пройдет с 11 до 12 часов по адресу: р.п. Оконешниково, ул. Лесная, 28. Для желающих будет организован подвоз от здания районной администрации (ул. Пролетарская, 73) в 10:45.