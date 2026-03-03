Несмотря на весну: в Омске продолжат стоять морозы

Местами пройдет снег.

Фото создано при помощи ИИ

По данным синоптиков Обь-Иртышского УГМС, сегодня, 3 марта, в Омске и Омской области температура воздуха установится в районе –11... –16 °C, по югу –16 °C.

Ожидается облачное с прояснениями небо и небольшой снег местами. Восточный, северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 4–9 м/с. На дорогах возможна гололедица. Атмосферное давление существенно не изменится.

Ближе к ночи похолодает до –17... –22 °C, по юго-западу ожидается до –11... –16 °C. Сохранятся осадки, на дорогах – снежные заносы, снежный накат и гололедица. Скорость восточного, юго-восточного ветра составит 5–10 м/с. Атмосферное давление будет падать.