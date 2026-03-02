Омск-Информ
Общество

Стало известно, где в Омской области будет больше всего заразных клещей

Омск стал одним из очагов энцефалита.

В преддверие сезона активности клещей, который начинается в апреле, Роспотребнадзор назвал места Омской области, где располагаются активные природные очаги клещевого энцефалита. В список вошли 15 районов и город Омск.

Список:

  • Большереченский,
  • Большеуковский,
  • Горьковский,
  • Знаменский,
  • Колосовский,
  • Крутинский,
  • Муромцевский,
  • Нижнеомский,
  • Омский,
  • Саргатский,
  • Седельниковский,
  • Тарский,
  • Тевризский,
  • Тюкалинский,
  • Усть-Ишимский,
  • город Омск.

Омичам посоветовали сделать прививки от энцефалита. Причем начинать вакцинацию следует еще зимой.

