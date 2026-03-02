Из-за праздников омичи получат пособия и пенсии в другие даты

Выплаты произведут раньше.

Freepik.com

В Социальном фонде опубликовали график, по которому будут перечислять пенсии и пособия омичам в марте. В связи с предстоящими праздничными и выходными днями 7, 8 и 9 марта некоторые выплаты планируются раньше обычного.

Семьям с детьми выплаты перечислят 3 марта. Речь идет о едином пособии, выплатах по уходу за ребенком до полутора лет (для неработающих), выплатах в связи с рождением первенца.

5 марта планируется перечисление ежемесячных выплат из средств материнского капитала. 5 и 6 марта на счета работающих родителей поступят пособия по уходу за детьми до полутора лет.

Пенсии поступят на банковские карты и счета 6, 16 и 20 марта.

Даты доставки пенсий и социальных выплат по почте не изменятся.