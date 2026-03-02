Омск-Информ
·Экономика/Бизнес

Госстройнадзор проверяет строительство самого большого паркинга в Омске

Он будет готов к концу следующего года.

С 20 февраля специалисты Госстройнадзора проверяют строящийся паркинг на улице Шаронова, который станет самым большим в Омске. Проверка продлится до 6 марта.

Семиэтажный паркинг построила компания «Брусника». Как сообщалось ранее, в нем поместится 495 машин.

Машины будут храниться на 2–7-х этажах. На первом этаже здания расположатся помещения общественного назначения.

Строительство завершится к концу 2027 года.

