·Общество

Внезапные ограничения грозят сорвать отдых омичей в Сочи

Авиарейс из Омска отложили на неизвестный срок.

Сегодня в аэропорту Сочи временно ограничили полеты. В связи с этим ожидаются задержки рейсов, в том числе летящих в Омск и из Омска.

Задержатся рейсы Nordwind Сочи – Омск (2 марта) и Омск – Сочи (3 марта). Пока неизвестно, как сильно они отстанут от расписания.

Авиакомпания рекомендует следить за статусом рейсов на сайтах аэропортов. Пассажирам также обещают все положенные по федеральным авиационным правилам услуги.

