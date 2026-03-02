На Омскую область обрушится метель и потеплеет до 0

Это произойдет уже до конца недели.

Фото: vk.com/55gibdd

По данным Обь-Иртышского УГМС, в Омской области ожидается потепление до 0...–5 градусов. Такую погоду синоптики обещают в четверг, 5 марта, во всех районах, кроме северных, где будет –7...–12.

Также синоптики обещают осадки преимущественно в виде снега и ветер до 12 м/с. Местами возможны метель и снежные заносы с гололедицей.

В Омске в этот день будет –2...–4 градуса. Метель также возможна.