«Входные ворота в алкоголь»: омский нарколог раскритиковал веганскую водку

Производители формируют безобидный образ потребления алкоголя и формируют питейные традиции.

Алкоголь для веганов

В России выдан первый сертификат на веганский алкоголь, его получило башкирское предприятие. Производитель подтвердил соответствие продукции ГОСТу, требования которого исключают использование животных компонентов на любой стадии изготовления продукта.

– Сертификация проведена аккредитованным органом по сертификации. По итогам производитель получил право маркировать продукцию специальным утвержденным знаком, выбранным по итогам всероссийского голосования, – сообщили в Роскачестве.

Удивленным россиянам пояснили, что такое веганский алкоголь. Как оказалось, почти вся водка в России – веганская. Но есть исключения, например, та, что с медом, молоком, яичным белком, пантами маралов и экстрактом прополиса. И та, что проходит очистку, с применением животных компонентов, например, желатина.

Продукты с такой маркировкой становятся все популярнее – веганство сейчас в моде. Никого не удивишь сейчас веганской едой, одеждой или украшениями. Теперь дошла очередь до алкоголя.

Рекламный трюк + вовлечение

Эксперты видят за этим попытки производителей привлечь веганов к потреблению алкоголя.

– Это то же самое, что водка, очищенная серебром, и все такое. Водка - это спирт и вода. Все. Больше там ничего нет, остальное – рекламные трюки и попытка привлечь веганов к потреблению алкоголя, – сказал в комментарии «Омск-информу» заместитель главного врача по медицинской части БУЗОО «Наркологический диспансер» Олег Тарасов.

Продукция, имитирующая алкоголь, также вызывает справедливые опасения у наркологов.

– Что безалкогольное пиво, что детское шампанское – это все входные ворота, которые формируют безобидный образ потребления алкоголя, приучают к вкусу. Ведь это все могут попробовать несовершеннолетние, тем самым формируются питейные традиции, что это атрибут праздничного стола. Потом они переходят на настоящий алкоголь, – отметил Тарасов.

Пить стали меньше

Продавцы алкоголя отмечают, что для поколения зумеров водка, как и вся спиртсодержащая продукция, не интересна. Минздрав РФ это подтверждает – потребление алкоголя за пять лет снизилось на 11%.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство, в 2025 году средний показатель на душу населения составил 8,06 литра, в 2020 году это значение находилось на уровне 9,06 литра. Ожидается, что к 2030 году потребление алкоголя в России снизится до 7,8 литра на человека.

– Если брать десятилетиями, то за последние лет 20 отношение к алкоголю изменилось. Очень большой срез, пласт людей отказались от него вообще либо сократили потребление, – подтверждает цифры заместитель главврача наркодиспансера. - Вспомните, что любое мероприятие раньше сопровождалось банкетом или застольем. Баня и водка. Сейчас искоренилась эта привычка, так уже не принято.

Эффект дают и ограничительные меры, одна из последних – с 1 марта в нескольких регионах России вступают в силу новые правила реализации алкоголя: спиртное перестанут продавать по выходным и праздникам, сократят часы торговли, возьмутся за «наливайки» в жилых домах. За трезвость выступили Алтайский край, Смоленская область, Карелия, Пермь, Красноярск, Вологодская область и т.д.

В Омской области тоже действуют ограничения. Так, во Всероссийский день трезвости (11 сентября) не продают спиртное. Продавать алкоголь нельзя в местах проведения концертов, фестивалей, праздников, представлений и спортивных мероприятий.