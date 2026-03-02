Омск-Информ
·Общество

В Омске восстановили движение двух автобусов

Они вновь курсируют по полным, а не укороченным маршрутам.

В Омске полностью восстановили движение автобусов № 59 и 78. Транспорт вернулся на привычные маршруты до конечной остановки «Поселок Биофабрика».

Отметим, что движение автобусов нарушила коммунальная авария. Это произошло вчера. Транспорт был вынужден следовать только до путепровода на улице 10 лет Октября.

Тем временем восстановить троллейбусные маршруты в Нефтяниках пока не получается. Троллейбусы № 2, 4 и 8 ездят по укороченным маршрутам с 22 февраля.

