Хоценко встретился с Фальковым по вопросам модернизации омских вузов

Фото: Минобрнауки России

В Москве прошла рабочая встреча губернатора Омской области Виталия Хоценко с министром науки и высшего образования России Валерием Фальковым. В центре внимания – модернизация университетской инфраструктуры и перспективы создания в регионе межвузовского кампуса.

Стороны рассмотрели ход обновления материально-технической базы омских вузов, начатого в прошлом году при поддержке федерального правительства. По словам главы региона, благодаря этой поддержке формируется современная образовательная среда и укрепляется потенциал высшей школы.

Отдельной темой стало участие Омской области в конкурсном отборе проектов по созданию межвузовских кампусов в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Регион представил свою инициативу ранее в ходе визита председателя правительства РФ Михаила Мишустина.

Проект предполагает объединение семи омских вузов и трех научных центров. В структуру кампуса планируется включить технопарк, современные учебно-лабораторные корпуса и жилую инфраструктуру для студентов и исследователей.

Реализация инициативы позволит усилить кооперацию вузов и науки, создать условия для подготовки востребованных кадров и закрепления молодежи в регионе.