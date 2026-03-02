Перед мостом в Омске произошла массовая авария

Два человека попали в больницу.

Фото: t.me/omsk_police

Сегодня в Кировском округе Омска случилось ДТП с пятью автомобилями. В 14:30 машины столкнулись на улице Лукашевича.

По данным полиции, 25-летний водитель на автомобиле «Лада Гранта» не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения. Там он врезался в Kia. Иномарка от удара последовательно въехала в Nissan, Toyota и Hyundai.

В аварии пострадали водители «Лады» и Kia (39-летняя женщина). Их доставили в больницу.

Отметим, что в обстоятельствах происшествия разбираются полицейские и прокуратура.