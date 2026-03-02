Омские школьники стали реже сдавать ЕГЭ по английскому языку

Упала также популярность обществознания и литературы.

omskinform.ru

Омские школьники выбрали предметы для сдачи ЕГЭ в 2026 году. Как сообщает министерство образования региона, самыми массовыми остаются экзамен по русскому языку и математике, так как это обязательные предметы.

Отметим, что школьники могут выбрать между базовой и профильной математикой. Первый экзамен будут сдавать 43,1 % участников, а а второй – 52,9 %.

Физику выбрали 26 % школьников, информатику – 22,5 %, биологию – 18,7 %, история – 14,3 %, химию – 12,4 %, географию – 6 %. Причем популярность этих предметов выросла.

Но реже омичи выбирали обществознание (42,8 %), английский язык (9,5 %), литературу (6,7 %) и географию (6 %).

– Тренд роста популярности естественно-научных предметов в нашем регионе полностью коррелируется с федеральным трендом. Мы ведем большую работу с нашими педагогами для популяризации этого направления, – отметила руководитель департамента дошкольного, общего, дополнительного образования и детского отдыха министерства образования Светлана Понкратова.

Отметим, что ЕГЭ традиционно пройдет в три этапа: досрочный (с 20 марта по 20 апреля), основной (с 1 июня по 9 июля) и дополнительный (с 4 по 25 сентября).