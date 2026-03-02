За три года в омский Иртыш забыли выпустить тысячи рыб

Реку должны были пополнить осетрами, стерлядью и т. д.

omskinform.ru

Прокуратура выявила нарушения природоохранного законодательства на ледовых переправах в Омской области. АО «Омскавтодор» и БУ «Тевризское ДРСУ», которые эксплуатируют ледовые дороги по заданию Управление дорожного хозяйства Омской области, не исполняли условия Росрыболовства.

Ежегодно организации должны были проводить компенсационные мероприятия по восполнению водных биологических ресурсов. Но в восьми северных районах этого не делали с 2023 года.

Прокуратура обратилась в суд, который удовлетворил требования. «Омскавтодор», «Тевризское ДРСУ» и Управление дорожного хозяйства Омской области обязали до 10 октября 2026 года выпустить в Иртыш молодь ценных рыб, а именно:

5082 осетра сибирского;

120 592 стерляди;

5951 нельму;

52 010 муксунов.

После вступления судебного решения в силу прокуратура проконтролирует его исполнение.