В Омской области снова уменьшилась рождаемость

В феврале родилось меньше детей, чем годом ранее в тот же месяц.

@GigaChat

В феврале в Омской области появились на счет 1094 ребенка (на 8 меньше, чем в феврале прошлого года). Из этих детей 551 – мальчик и 543 – девочки.

По данным регионального минздрава, 1052 ребенка родились в городе Омске и только 42 – в районах. В лидеры по рождаемости вышли Тарский (15 малышей) и Большереченский (9) районы.

Отметим, что в феврале в Омске также родились 9 двоен.

Ранее сообщалось, что за январские праздники в регионе родились 314 детей.