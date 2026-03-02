Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Политика

Хоценко вновь назначил министра экономразвития

Пост сохранила Анна Негодуйко.

В минувшую пятницу, 27 февраля, губернатор Виталий Хоценко подписал распоряжение о назначении министра экономического развития Омской области. Еще на год пост заняла Анна Негодуйко.

Документ на сайте облправительства опубликовали сегодня. В нем говорится, что полномочия министра продлятся до 1 марта 2026 года.

Напомним, 46-летняя Негодуйко стала министром в 2020 году, еще при губернаторе Александре Буркове.

Ранее Хоценко вновь назначил Дмитрия Здановича заместителем министра спорта.

1099
·Политика

Хоценко вновь назначил министра экономразвития

Пост сохранила Анна Негодуйко.

В минувшую пятницу, 27 февраля, губернатор Виталий Хоценко подписал распоряжение о назначении министра экономического развития Омской области. Еще на год пост заняла Анна Негодуйко.

Документ на сайте облправительства опубликовали сегодня. В нем говорится, что полномочия министра продлятся до 1 марта 2026 года.

Напомним, 46-летняя Негодуйко стала министром в 2020 году, еще при губернаторе Александре Буркове.

Ранее Хоценко вновь назначил Дмитрия Здановича заместителем министра спорта.

1099