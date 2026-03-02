Омск-Информ
·Происшествия

Омичка с ребенком въехала в железный забор

Девочка пострадала.

Сегодня на улице 22-го Декабря в Омске случилось ДТП. Около 11:00 43-летняя женщина на автомобиле Nissan врезалась в дорожное ограждение.

По предварительным данным полиции, омичка не справилась с управлением. В результате пострадала 9-летняя пассажирка иномарки.

В причинах и обстоятельствах аварии продолжают разбираться полицейские.

1410
