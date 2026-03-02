Омск-Информ
В районе Омской области ушел из жизни бывший глава поселения

Он возглавлял Русскую Поляну с января 2021 года.

Сегодня, 2 марта, в администрации Русско-Полянского муниципального района сообщили о смерти главы городского поселения Сергея Иващенко.

– Сергей Геннадьевич был сильным руководителем, который реализовал множество проектов на благо жителей. Его жизнь была наполнена служением людям и заботой о нашем поселке. Его вклад в развитие района останется в памяти всех, кто знал его, – говорится в сообщении.

Иващенко пришел в администрацию из силовых структур и стал главой района в январе 2021 года. Практически до самой смерти он оставался на посту, а с февраля его функции выполняла заместитель главы Людмила Полякова.

Прощание с бывшим главой состоится сегодня в 14:00 в рабочем поселке Русская Поляна по адресу: улица Молодежная, дом 36.

