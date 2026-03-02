Под нами целый океан: почему на самом деле топит Омскую область

Уровень грунтовых вод в регионе достиг максимальных отметок за десять лет.

Уровень грунтовых вод в Омской области сейчас на пике, гидрогеологи фиксируют максимальные показатели за последние 10 лет. Тенденция в целом такова, что подтоплению подвергается большое количество населенных пунктов, в том числе и на территориях с ранее благополучными условиями.

В причинах еще предстоит разобраться, что это – вмешательство человека в естественные процессы или же природное явление.

Венеция по-омски

Зимний ландшафт в Омске пока выглядит привычно. Вдоль дорог и во дворах выросли снежные валы высотой до 2-2,5 метра. Снег на полигоны пока вывозят вяло, но вопрос не в том, чтобы побыстрее очистить город, а в том, сколько воды в этих горах, а также куда потечет талая вода при первых плюсовых температурах.

По предварительному прогнозу, который дают в Обь-Иртышском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, средняя многолетняя дата начала снеготаяния в Омске – 18 марта.

– Вода будет уходить долго, поскольку земля этой зимой сильно промерзла, – говорит начальник Обь-Иртышского УГМС Наталия Криворучко. – Среднеобластные значения запасов воды в снеге меньше нормы и уровня прошлого года.

Однако естественные природные условия в Омской области складываются не самым лучшим образом. Наблюдения за уровнем грунтовых вод ведутся по сети скважин, которые находятся на балансе у АО «Омская геологоразведочная экспедиция», и ситуация вызывает серьезные беспокойства у специалистов.

– По скважинам, которые у нас есть, все зависит от естественных условий дренированности территории. Одна из скважин находится на территории нашего предприятия – это терраса реки Оми, за последние 10 лет уровень поднялся где-то на 0,5-0,6 метра – это максимальный уровень. Если мы возьмем другую скважину, которая находится в Нефтяниках, то за десятилетний период мы можем сказать, что вода поднялась с 3 до 1 метра, то есть изменение составило 2 метра, – рассказал заместитель генерального директора АО «Омская геологоразведочная экспедиция» Кирилл Медведков.

Коэффициент пористости грунта (объем, который может занять вода) составляет около 0,1.

– Примерно 10 сантиметров воды может впитаться в верхние слои, но, когда уровень грунтовых вод максимально высок, это личный вызов нашим коммунальным службам, – отметил гидрогеолог.

Геологи любят повторять одну фразу: «Когда Бог сотворял сушу, где потом расположилась Омская область, то он забыл ее посыпать песком». Песок, как известно, впитывает воду, а вот глина ее только отталкивает. Этот водонепроницаемый слой становится плотнее и от того, что на территории региона идет массовая застройка.

И город, и село

Наблюдения за грунтовыми водами проводятся не только в Омске, где силен антропогенный фактор, то есть вмешательство человека. Скважины располагаются и на территориях, где этот фактор исключен максимально – нет урбанизации, загруженных дорог. Но и там уровень грунтовых вод вырос.

– Там ситуация аналогичная. Если 10 лет назад вода была на глубине около 5,8 метра от поверхности, то сейчас – 4 метра, то есть даже для незагруженных территорий идет естественный подъем уровня грунтовых вод, – отметил Медведков.

Западно-Сибирский бассейн – один из самых полноводных, в том числе по подземным запасам воды. Это может стать дополнительным ресурсом резервного водоснабжения в различные периоды, когда поверхностная вода так или иначе использоваться не может.

На сегодняшний день пресной воды в Омской области хватает – как говорят геологи, где наклонился, там и попил. Правда, насчет «попил» есть проблемы. На юге области пресная вода солоноватая, а на севере – с примесями железа и марганца. Для водоснабжения населения такая вода не годится, и приходится использовать защищенные грунтовые воды, которые требуют дополнительной очистки.