«Полиом» третий год подряд признан самым эффективным предприятием Омской области

Предприятие производит около 10 % всего российского полипропилена.

Пресс-служба завода «Полиом»

Омский завод полипропилена вновь возглавил рейтинг «Лидеры крупного и среднего бизнеса Омской области». Предприятие третий год подряд занимает первое место и признается самым эффективным в регионе.

Рейтинг сформирован на основе финансовой отчетности 363 компаний Омской области. Оценка проводилась по интегральному показателю, который учитывает ключевые параметры деятельности предприятий. Итоги исследования также опубликованы в издании «Коммерческие вести».

«Полиом» ежегодно выпускает около 200 тыс. тонн полипропилена – это порядка 10 % российского рынка. По уровню технологического оснащения и операционной эффективности предприятие относится к числу наиболее современных промышленных площадок региона. В настоящее время освоено 24 марки полипропилена, что позволяет оперативно реагировать на запросы переработчиков и изменения отраслевой конъюнктуры. Завод остается одним из значимых налогоплательщиков Омской области и промышленной площадкой федерального уровня.

– «Полиом» – пример того, как современная промышленная площадка формирует экономику региона, – отметил министр промышленности и торговли Омской области Андрей Посаженников.

Министр добавил, что предприятие вносит существенный вклад в развитие инженерных компетенций и социально-экономическое развитие региона.

– Эффективность «Полиома» обеспечивается высокой производительностью, цифровым управлением ключевыми процессами, системной модернизацией оборудования и строгими стандартами промышленной безопасности, —– подчеркнул генеральный директор Павел Евдокимов.

По его словам, стабильная загрузка мощностей и устойчивые финансовые показатели позволяют компании сохранять конкурентоспособность и формировать добавленную стоимость в регионе.