В Омске ограничат движение на важном участке улицы в центре города

Автомобилистов просят заранее планировать поездки.

Сегодня, 2 марта, стало известно о временном ограничении движения транспорта на улице Госпитальной. Ночью 3 марта с 00:00 до 04:00 движение будет ограничено вблизи путепровода.

– По информации подрядной организации ООО «Сибстроймонтаж», в указанное время запланирована разгрузка специального оборудования вблизи зоны производства работ, – сообщили в мэрии.

В администрации также уточнили, что подъем с Фрунзенского моста на улицу Госпитальную в направлении улицы Кемеровской останется открытым. Автомобилистов просят быть внимательными и заранее учитывать временные ограничения при планировании поездок по городу.

