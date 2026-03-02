Шелест рассказал о новом сервисе для участников программы газификации

Жители Омска могут узнать статус заявки на компенсацию и получить актуальную информацию о проекте на сайте мэрии.

Фото: Пресс-служба Администрации города Омска

На официальном сайте мэрии Омска появился специальный раздел, посвященный переводу частных домов с печного на газовое отопление. Об этом сообщил мэр города Сергей Шелест в мессенджере MAX.

На странице собрана информация о реализации мероприятий в рамках федерального проекта «Чистый воздух» нацпроекта «Экологическое благополучие», а также народной программы партии «Единая Россия». Здесь публикуются актуальные новости и разъяснения для участников программы.

Кроме того, заработал сервис проверки статуса заявок на компенсацию, поданных в 2025 году. Чтобы узнать результат, достаточно ввести ИНН, указанный при подаче документов. Размер выплаты может составлять до 212 тысяч рублей.

Как напомнил глава города, в январе Минприроды России поддержало выделение средств на компенсации для всех жителей, которые в прошлом году подключили дома к газу и подтвердили соответствие условиям проекта. Дополнительную поддержку получат более 1700 домохозяйств.

Всего с начала реализации программы газовое отопление в Омске установили 5606 семей.