Заправки «Топлайн»: бодрящий напиток – в дорогу, скидка – в бак

Выгодное предложение распространяется на всех держателей бонусной карты Clever Card – при покупке кофе или чая клиент получает скидку на каждый литр топлива.

АЗС Топлайн

Сделать любую поездку еще приятнее? Легко! Представьте: ваш любимый плейлист, гладкая дорога под колесами и бодрящий горячий кофе. А теперь добавьте к этому удовольствию выгодную скидку – 3 рубля на каждый литр топлива!

Сеть автозаправочных станций «Топлайн» сообщила о старте эксклюзивной акции для всех . Приобретая ароматный кофе или согревающий чай, клиент автоматически получает значительную экономию при заправке своего авто.

Принцип действия акции невероятно прост:

Загляните на любую АЗС «Топлайн». Выберите ваш любимый напиток – тот самый, что дарит бодрость с утра или уют прохладным вечером. Обязательно предъявите вашу карту Clever Card. Получите заслуженную скидку – 3 рубля с каждого литра заправленного топлива!

Важная информация для участников:

Акция доступна абсолютно каждому, у кого есть карта Clever Card.

Ваша скидка распространяется на все виды топлива, за исключением СПГ и КПГ.

Обратите внимание, что чай «Альтхаус» и фильтр-кофе не участвуют в данной акции.

Путешествуйте с комфортом и выгодой, пусть ваша дорога будет действительно теплой во всех смыслах! Не упустите возможность сделать каждую поездку еще более приятной и экономичной!