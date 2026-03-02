Заправки «Топлайн»: бодрящий напиток – в дорогу, скидка – в бак

Сделать любую поездку еще приятнее? Легко! Представьте: ваш любимый плейлист, гладкая дорога под колесами и бодрящий горячий кофе. А теперь добавьте к этому удовольствию выгодную скидку – 3 рубля на каждый литр топлива!
Сеть автозаправочных станций «Топлайн» сообщила о старте эксклюзивной акции для всех . Приобретая ароматный кофе или согревающий чай, клиент автоматически получает значительную экономию при заправке своего авто.
Принцип действия акции невероятно прост:
- Загляните на любую АЗС «Топлайн».
- Выберите ваш любимый напиток – тот самый, что дарит бодрость с утра или уют прохладным вечером.
- Обязательно предъявите вашу карту Clever Card.
- Получите заслуженную скидку – 3 рубля с каждого литра заправленного топлива!
Важная информация для участников:
- Акция доступна абсолютно каждому, у кого есть карта Clever Card.
- Ваша скидка распространяется на все виды топлива, за исключением СПГ и КПГ.
- Обратите внимание, что чай «Альтхаус» и фильтр-кофе не участвуют в данной акции.
Путешествуйте с комфортом и выгодой, пусть ваша дорога будет действительно теплой во всех смыслах! Не упустите возможность сделать каждую поездку еще более приятной и экономичной!
Реклама. ООО «Управление АЗС». ERID: 2W5zFJD9177