ФСБ перекрыла крупный канал наркоторговли в Омске

Следствие продолжает работу по выявлению всей сети.

Фото: УФСБ России по Омской области

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Омской области в ходе комплекса оперативно-разыскных мероприятий перекрыли канал наркотрафика и изъяли синтетическое наркотическое средство – метадон.

В результате операции была задержана гражданка одной из стран Центральной Азии, подозреваемая в незаконном сбыте наркотиков на территории Сибирского федерального округа.

При личном досмотре и обысках по месту проживания задержанной, а также в тайниках, оборудованных ею, изъято около 150 граммов метадона, расфасованного в свертки. По предварительной оценке, стоимость партии на черном рынке превышает 750 тысяч рублей.

В отношении фигурантки возбуждено уголовное дело по признакам покушения на сбыт наркотических средств в особо крупном размере через интернет (ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ). Суд поместил задержанную под стражу. Следствие продолжает работу по выявлению всех звеньев канала незаконного оборота наркотиков.