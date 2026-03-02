Омский пенсионер может попасть в тюрьму за сбитую женщину на «зебре»

Следствие квалифицирует травмы как тяжкий вред здоровью.

Прокуратура Омска направила в суд уголовное дело в отношении 73-летнего жителя города. Его обвиняют в нарушении правил дорожного движения, которое по неосторожности привело к тяжким телесным повреждениям другого человека (ч. 1 ст. 264 УК РФ).

Следствие установило, что утром 13 ноября 2025 года водитель автомобиля «Форд-Фокус», двигаясь по улице Романенко в Омске, сбил 63-летнюю женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадавшая получила множественные тяжелые травмы, квалифицируемые как причинение тяжкого вреда здоровью. Водитель полностью признал свою вину.

Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд Омска для рассмотрения по существу. В соответствии с санкцией статьи, виновному может быть назначено лишение свободы сроком до двух лет.