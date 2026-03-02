Врач раскрыл омичам неожиданную угрозу модных «полезных» напитков

Оказалось, что полезный имидж не всегда соответствует их реальной пищевой ценности.

Для организма нет принципиальной разницы между дорогим свежевыжатым соком и обычным сладким напитком с фруктозой – в обоих случаях он получает примерно одинаковое количество сахара и калорий. Об этом «Ленте.ру» рассказал тренер-нутрициолог загородного клуба Юрий Брабечан.

По словам специалиста, модные фреши, смузи, облепиховые чаи с медом, лимонады с фруктовым пюре и боулы с чиа и орехами привлекают внешним видом и создают ощущение полезного питания, однако на практике могут оказаться менее полезными, чем принято считать. Организм воспринимает их прежде всего как источник сахара, фруктозы и энергии.

– Стакан апельсинового фреша 250 мл – это 100–130 ккал. Облепиховый напиток с медом 300–400 мг – это 150–250 килокалорий. Смузи из банана, ягод, йогурта и меда – это 200–350 килокалорий. Модный боул с фруктами, гранолой, орехами и медом легко тянет на 400–700 килокалорий. И все это поверх обычной еды, а не вместо, – добавил эксперт.

Нутрициолог пояснил, что основная проблема фруктовых напитков – их жидкая форма. При приготовлении часто удаляется клетчатка, смешиваются концентраты нескольких фруктов, добавляются сиропы и топинги. В результате такой напиток повышает уровень сахара в крови быстрее, чем целый фрукт, но при этом почти не дает чувства сытости, поэтому голод возвращается довольно быстро.

По словам эксперта, маркетинговый лозунг «это витамины» нередко скрывает регулярное потребление лишних углеводов. Он отметил, что обычное яблоко и стакан воды часто оказываются полезнее, чем модное смузи за 450 рублей.

– С боулами та же история. Фрукты, ягоды, немного орехов, семена чиа, крупы – это нормальные продукты. Но когда их кладут в одну миску, поливают медом и арахисовой пастой, добавляют гранолу и йогурт, получается 500–800 килокалорий. Полноценный обед по энергии, который многие съедают как легкий перекус. Чаи без чая и натуральные лимонады по сути часто просто вода с пюре и сахаром. Мед вместо сахара не меняет калорийность, это тот же сахар, только с имиджем натуральности, – добавил нутрициолог.

Эксперт подчеркнул, что значение имеет не сам продукт, а частота и объем его употребления, а также то, заменяет ли он полноценный прием пищи или становится дополнением к нему.

По словам Брабечана, смузи, фреши и боулы стоит воспринимать как полноценную еду, а не как легкий напиток или перекус. Он порекомендовал чаще есть фрукты целиком, готовить боулы дома, контролируя количество меда и орехов, а в кафе заказывать чай без сладких добавок.