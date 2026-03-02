Зима не сдается: в Омскую область снова придут мощные морозы

Столбики термометров опустятся до –20 °C.

Фото создано при помощи ИИ

В понедельник, 2 марта, по данным синоптиков Обь-Иртышского УГМС, в Омске и Омской области сохранится холодная зимняя погода с осадками и гололедицей.

Днем ожидается переменная облачность. Температура воздуха составит –10…–15 °C, местами по области столбики термометров опустятся до –20 °C. Прогнозируется небольшой снег. На дорогах омичей будет ждать серьезная гололедица. Ветер юго-восточного и восточного направления со скоростью 6–11 м/с. Атмосферное давление будет падать.

Ночью на 3 марта погода существенно не изменится. Сохранится облачность с прояснениями, местами пройдет небольшой снег. Температура воздуха понизится до –17…–22 °C, в северных районах до –23…–28 °C, в южных районах – до –10…–15 °C.

Ветер сменится на восточный и северо-восточный, 4–9 м/с. На дорогах по-прежнему ожидается гололедица. Атмосферное давление продолжит падать.