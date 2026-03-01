В омский департамент ищут пятого заместителя

Чиновник должен иметь экономическое образование.

На портале «Госслужба» 27 февраля появилась информация о поиске кандидата на должность заместителя директора департамента образования, который также возглавит профильное управление. Особенностью назначения станет замещение вакансии без проведения конкурсных процедур.

Несмотря на управленческий статус, акцент в требованиях сделан на компетенциях в сфере финансов и бухгалтерского учета. От соискателя ждут высшего экономического образования (магистратура или специалитет) и минимум двухлетнего стажа на государственной службе.

В круг обязанностей будущего руководителя войдет формирование муниципальной политики в образовательной сфере и контроль за эффективностью работы подведомственных учреждений.

За работу в режиме ненормированного дня специалисту предлагают бессрочный контракт с ежемесячным вознаграждением в размере от 60,7 до 74,5 тысячи рублей. Приемная кампания продлится до конца лета – документы принимаются до 26 августа. Отметим, что, согласно информации с сайта мэрии, сейчас у главы департамента Ларисы Крючковой уже есть четыре заместителя: Лариса Жукова, Богдан Дацюк, Ксения Маковская и Елена Шевченко.