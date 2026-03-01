Омск-Информ
·Общество

Под Петербургом бетонщик зверски убил омича

Попойка переросла в поножовщину.

В ночь на субботу, 28 февраля, в городе Сосновый Бор Ленинградской области было обнаружено тело мужчины с множественными ножевыми ранениями. Погибшим оказался 32-летний уроженец Омской области.

Правоохранительным органам удалось задержать подозреваемого по горячим следам. Им оказался 42-летний местный житель, работающий бетонщиком. По предварительной версии следствия, мужчины вместе распивали спиртные напитки, когда между ними вспыхнул внезапный конфликт. В ходе ссоры старший из оппонентов схватился за нож и нанес обидчику ранения, ставшие смертельными.

В настоящее время следственные органы квалифицируют произошедшее по статье «Убийство». Задержанный находится под стражей, проводятся необходимые экспертизы для установления всех обстоятельств кровавой драмы.

