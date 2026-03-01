Модные магазины в кипятке: в Омске затопило Любинский проспект

Коммунальщики уже откачивают воду и устанавливают причину прорыва.

Фото: t.me/omsk_iznanka

В центре Омска, на Любинском проспекте, в здании по адресу ул. Ленина, 11, произошла коммунальная авария. Прорыв сетей привел к затоплению подвалов здания, в котором располагаются торговые точки. Из-за прорыва горячей воды помещения заполнились паром, а по всему зданию распространилась сырость.

Два магазина были вынуждены экстренно приостановить работу. Сотрудники в спешном порядке спасали товар – в частности, одежду, – чтобы минимизировать ущерб от воды и влаги, сообщает телеграм-канал «Омск.Изнанка».

На месте происшествия уже работают аварийные бригады. В настоящее время коммунальные службы занимаются откачкой воды и устанавливают точные причины повреждения сетей.