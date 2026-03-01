В Омской области намечаются перебои в телевещании

Технические работы пройдут в трех районах области.

Фото создано при помощи ИИ

На официальном портале Цифрового эфирного телевидения опубликован график временных отключений телерадиосигнала в регионе на период со 2 по 8 марта 2026 года. Технические перерывы, связанные с профилактическими работами, затронут четыре населенных пункта, три из которых являются райцентрами.

Первыми с ограничениями столкнутся жители поселка Москаленского: во вторник, 3 марта, трансляция может прерываться с 11:00 до 17:00. В среду, 4 марта, работы проведут в Исилькуле, где вещание приостановят с 9:00 до 15:00. Самый длительный перерыв ожидает Саргатское в четверг, 5 марта, – здесь сигнал может отсутствовать с 9:00 до 18:00. В этот же день профилактика запланирована в селе Новоцарицыно Москаленского района, где отключения продлятся с 11:00 до 17:00.

Помимо технических отключений вплоть до 12 марта помехи на экранах могут возникать и по естественным причинам. В этот период наблюдается сезонная солнечная интерференция – природное явление, при котором радиоволны Солнца могут кратковременно перекрывать телевизионный сигнал со спутника.