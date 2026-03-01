Омичей предупредили о нависающей над ними смерти

Из-за перепадов температур с крыш падают смертоносные сосульки.

Фото создано при помощи ИИ

Министерство региональной безопасности Омской области предупредило омичей об опасности схода снега с крыш в связи с резкими перепадами температур. Специалисты ведомства подчеркивают, что свисающие с карнизов пласты представляют реальную угрозу: при падении их скорость может достигать 130 км/ч, что способно привести к тяжелым травмам или летальному исходу.

В ведомстве призывают омичей к максимальной бдительности и рекомендуют по возможности избегать движения вдоль стен домов, особенно под балконами и выступающими элементами фасадов. Автолюбителям советуют не парковать транспортные средства вблизи зданий, где заметны сосульки или нависшие снежные шапки. Характерным признаком опасного участка являются ледяные осколки или следы уже упавшего снега на тротуаре – такие места следует обходить стороной.

Особое внимание необходимо уделить безопасности детей, исключив их игры вблизи потенциально опасных зон. В министерстве также дали четкий алгоритм действий при возникновении подозрительного шума сверху: в такой ситуации нельзя останавливаться или поднимать голову, напротив, следует как можно быстрее прижаться к стене здания, используя козырек в качестве укрытия.

Обо всех замеченных скоплениях льда на крышах жителям необходимо оперативно сообщать в свои управляющие компании или ТСЖ, а в случае чрезвычайных ситуаций немедленно звонить по единому номеру 112.