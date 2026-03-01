Город памятников: как в Омске ставили и сносили монументы вождям

В разные годы в Омске стояли около сорока Лениных, десяток Сталиных, Ворошилов, Киров и Карл Маркс.

Фото: pastvu.com

Сегодня в Омске немало памятников людям, оставившим след в истории. Их было немало и прежде, но разнообразием запечатленных личностей они не отличались и постепенно стали исчезать. «Омск-информ» вспомнил скульптурные изваяния, стоявшие в прошлом на площадях и улицах, в скверах и парках города.

Вместо царя-освободителя автор манифеста компартии

В России первым памятником конкретному человеку стал знаменитый Медный всадник, воздвигнутый по указу Екатерины II в 1782 году в честь первого российского императора Петра Великого. Затем на Красной площади в Москве появился памятник Минину и Пожарскому, и традиция увековечивать скульптурными монументами выдающихся людей пошла по другим городам империи.

В Омске же, хотя он и был губернским центром, до революции не было ни одного памятника. Власти решили восполнить этот недостаток к 1916 году – 200-летию города. Личностью, достойной увековечения, был избран Александр II, отменивший крепостное право. Местом для памятника определили площадь перед Домом судебных установлений (ныне – здание Законодательного собрания), который начал строиться в 1914 году.

Фото: pastvu.com

Было рассмотрено несколько проектов, лучшим признали проект архитектора министерства юстиции Василия Пруссакова, который проектировал здание для омских судей. Он предложил постамент с фигурой императора в полный рост. В 2016 году Дом судебных установлений был открыт, но вот стоял ли перед ним памятник, неизвестно.

– Документальных подтверждений установки в Омске памятника Александру II не найдено, – рассказывает директор Омского историко-краеведческого музея Петр Вибе. – В архивах есть несколько типовых проектов и эскизы Пруссакова, по которым, как писали газеты того времени, должен был создаваться памятник. Называлась стоимость проекта – 11 тысяч рублей, предполагаемые даты открытия памятника, но о самом открытии никакого упоминания в прессе не обнаружено.

Не видно статуи императора и на фотоснимках колчаковских офицеров. Однако Петр Вибе рассказывал, что существуют воспоминания одного омича, который, будучи ребенком, видел, что после ухода белогвардейцев возле здания судебных установлений остался огромный сарай, а в нем бронзовая статуя на пьедестале. Когда сарай разобрали, статую сбросили на землю, и народ долго ходил на нее смотреть.

Omskinform.ru

По словам автора воспоминаний, потом из бронзы, которая пошла на памятник императору, отлили фигуру Карла Маркса и установили ее на той же Соборной площади напротив места, где должен был красоваться Александр II – у бывшего особняка Акмолинского губернатора. Его впоследствии отдали под Дом пионеров, а в 70-е годы снесли. Но куда делся бронзовый Маркс и был ли он вообще, тоже неизвестно. Уничтожить статую царя у большевиков были причины, но поступить так же с автором Манифеста компартии они никак не могли.

В то же время памятник Карлу Марксу на этом месте стоял, правда, не бронзовый, а глиняный. Его автором был уже довольно известный скульптор Иван Шадр, который приехал в Омск, чтобы вывезти бежавшую сюда семью в Москву, но с приходом Колчака получил крупные заказы – на памятники генералу Корнилову и в честь освобождения Сибири, а также на эскизы колчаковских денежных знаков. Однако приход Красной армии сломал эти планы, а Сибревком поручил Шадру ваяние Карла Маркса. Выполнив заказ, скульптор в 1921 году отбыл в столицу, а его творение как-то незаметно исчезло с лица города.

Омичи себя под Лениным чистили

После смерти Ленина по всей стране стали устанавливаться памятники вождю мирового пролетариата. В 1924 году первый такой памятник появился и в Омске. Его приобрели речники для своего клуба, начавшего строиться в будущем городке Водников. В клубе Ильич простоял недолго и переместился в сад им. Сталина, который располагался между улицами Красный Путь – 2-я Дачная – Волховстроя – 7-я Северная. Затем он побывал в музее речников, в ДК «Юбилейный», во Дворце детского и юношеского творчества и в начале 2000-х был передан в фонды музея им. Врубеля.

Фото: pastvu.com

В 30-е годы скульптурная «лениниана» начала набирать обороты. В 1934 году памятник Ленину на собранные рабочими деньги появился у проходных завода «Красный пахарь», вскоре переименованного в агрегатный завод им. Куйбышева. Вождя водрузили на постамент в форме парового кузнечного молота. На следующий год Ильич в полный рост встал на территории сельскохозяйственного института (ныне – аграрный университет).

В том же 1935 году скульптурный образ Ленина возник перед резиденцией местных руководителей созданной им партии – обкомом тогда еще ВКП(б). Однако в отличие от существующих и сегодня заводского и вузовского Лениных этот простоял лишь 72 года – в 2007 году его потихоньку демонтировали, сославшись на износ. Коммунисты какое-то время бурно протестовали, но потом смирились с утратой. Причем не окончательной – скульптуру отреставрировали и передали в историко-краеведческий музей.

Еще меньше просуществовал памятник перед зданием института инженеров железнодорожного транспорта (ныне – ОмГУПС). Он был установлен в 1939 году и демонтирован в 2000-м. В год 20-летия революции памятники ее вдохновителю появились в Саду пионеров, разбитом на месте Успенского собора, в саду им. Лобкова, на территории школы № 6 и у мясокомбината на пр. Маркса. Спустя 30–40 лет они были демонтированы.

В 1944 году на бульваре улицы Богдана Хмельницого между зданием завода им. Баранова и будущим Домом культуры этого завода был поставлен памятник с фигурой Ленина в полный рост, однако через 17 лет статую сняли, а на ее месте установили бюст вождя. Выглядит это довольно нелепо, так как голова разместилась на постаменте, предназначенном для полноростовой фигуры и нарушение пропорций бросается в глаза.

Еще до войны в стране было решено всенародно вспомнить «солнце русской поэзии», приурочив это к столетию со дня гибели Александра Пушкина. В Омске решили поставить поэту памятник на месте снесенной в 1935 году Ильинской церкви. Площади вокруг отнюдь не украшавшего город холма на ее фундаменте присвоили имя Пушкина, из бюджета выделили деньги, часть средств пожертвовали горожане.

Фото: pastvu.com

Проект и изготовление памятника заказали московскому скульптору Айзенштадту, но тот постоянно срывал сроки, скульптура высотой 2,5 метра не была готова ни в 1937, ни в 1938 году, а там начались предвоенные годы, затем война, и всем было не до того, а после нее о Пушкине и вовсе забыли. Площади дали имя Ленина, в 1948 году здесь поставили гипсовый памятник вождю, который в 1957 году был заменен на хорошо известный всем омичам гранитный работы бакинского скульптора Фуада Абдурахманова. Основное их различие в том, что «временный» Ленин стоял с призывно поднятой рукой, а нынешний задумчиво прячет руки под пальто.

В Омске Владимир Ленин (тогда еще Ульянов) был дважды. В феврале 1897 года он проехал через город на поезде, направляясь в ссылку в Шушенское, а ровно через три года проделал обратный путь, но уже вместе с молодой супругой Надеждой Крупской. С омичами будущий вождь революции практически не общался, разве что при покупке пирожков у вокзальных торговок, благо поезда тогда на крупных станциях стояли подолгу. Но и столь короткое явление народу основателя советского государства дало омским властям повод для обозначения этих знаменательных моментов в истории города – в 1950 году к повествующей о них мемориальной доске на стене вокзала на перроне появилась встречающая поезда скульптура Ленина. Причем не одна – в соответствии с политесом того времени рядом красовалась и статуя Иосифа Сталина. Правда, простояли они вместе всего шесть лет, после чего Сталин с перрона исчез. А в 2004 году здесь не стало и Ленина.

Фото: pastvu.com

Но гости города без лицезрения вождя мирового пролетариата не остались – с 1959 года на Привокзальной площади их встречает его памятник. Те годы, как никакие другие, обогатили Омск статуями Ильича. Они были установлены на стадионе «Динамо» (1956), у задания общества «Знание» на ул. Ленина, 10, на машиностроительном заводе (ныне – ПО «Полет») и даже на территории больницы железнодорожников на ул. Карбышева (1957). Последние три стоят на месте по сей день. Существует и памятник на территории ТЭЦ-3, который стоит здесь с основания станции в 1964 году. На следующий год на улице 40 лет Ракетных войск в микрорайоне Степной установили последний из десяти ныне стоящих в Омске памятников Ленину.

После него в городе появился лишь один памятник вождю, но уникальный – скульптура изображала молодого Володю Ульянова со старшим братом Александром. Она была установлена в 1967 году перед зданием ПТУ № 23 на ул. Избышева, а в начале 90-х исчезла в неизвестном направлении, не удалось найти даже ее фото. Сейчас на этом месте мемориал двум воинам-омичам, погибшим в Афганистане.

Кроме названных, памятники вождю стояли на территории школы милиции на Иртышской набережной, на плаце пехотного, впоследствии высшего командного училища им. Фрунзе, и танкового училища на пр. Маркса, во дворе школы № 37 (ныне – станция юных техников).

В 1960 году в Омске было около 40 памятников Ленину (бюсты мы не считаем), но с 60-х годов новые почти не возводились, а установленные начали демонтировать, и со временем эта тенденция набирала темпы.

Товарищ Сталин оставил след и ушел

Ленин не всегда представал перед омичами в одиночестве. В разных местах города стояли парные памятники Ленину-Сталину, которые были копиями известной скульптурной группы Вениамина Пинчука «Ленин и Сталин в Горках». После того как Пинчук получил за свою работу Сталинскую премию, ее копии широко растиражировали и начали массово устанавливать во многих городах страны. В Омске их насчитывалось пять.

Фото: pastvu.com Самый известный находился на бульваре, который шел от Тарских ворот мимо здания областного управления МВД. После знаменитого доклада Хрущева на ХХ съезде КПСС памятники «отцу народов» начали убирать также массово, как до этого возводили. В начале 60-х очередь дошла и до бронзовой скульптуры у Тарских ворот, которые к тому времени уже снесли. Но возникла коллизия: как быть с Лениным? Решение нашли оригинальное – стоящую фигуру Сталина спилили, а сидящего на скамейке Ленина оставили. Но случился недосмотр: на пьедестале остались подошвы сталинских сапог. В народе сразу родилась шутка: «Товарищ Сталин наследил и ушел». Казус вскоре исправили – снесли весь памятник вместе с Лениным.

Аналогичные композиции встречи двух вождей стояли в сквере у Молотовского (с 1957 года – Октябрьского) райкома КПСС, ныне здесь расположен Октябрьский районный суд, в сквере машиностроительного завода (ныне – ПО «Полет»), у клуба летно-технического училища и на территории агрегатного завода. С ними особо не заморачивались, убрав целиком.

Кроме того, в Омске было около десятка «одиночных» памятников Сталину. Главный из них возвышался в центре города на площади со сложной топонимической историей. До революции она была Базарной, в 20-е годы получила имя Дзержинского, с появлением памятника стала площадью Сталина, после его сноса вернула имя «железного Феликса», а сейчас называется площадью Победы. Монумент из бронзы и гранита высотой (с постаментом) 12,5 метра выполнил известный советский скульптор Николай Томский. Он был установлен в 1949 году, простояв 12 лет, лишился фигуры Сталина, в 1963 году снесли и постамент, заменив его на стелу в честь награждения области орденом Ленина за освоение целины (потом к нему добавился еще один орден). А за местом, где стоял памятник, возведен мемориал жертвам политических (читай: сталинских) репрессий.

Фото: pastvu.com

Но этот памятник Сталину был в городе далеко не первым. Еще до войны статуи «отца народов» появились на главной аллее открывшегося в мае 1940 года парка им. 30-летия ВЛКСМ (нынешнее название он получил через восемь лет, когда комсомолу 30 лет и исполнилось), в Юнгородке (сейчас – детский экоцентр) и перед разрушенной церквью на пересечении улиц Пушкина и 10 лет Октября. В 1961 году этот памятник заменили на бюст генерала Карбышева и заложили сквер его имени.

Скульптуры «продолжателя дела Ленина» весьма отличались друг от друга. В Юнгородке Сталин стоял в солдатской шинели с заложенной за ее обшлаг правой рукой, а в левой держал фуражку. В парке на нем был партийный френч, в левой руке зажат какой-то свиток. А у руин церкви на Пушкина вождь указывает рукой на светлое будущее.

После войны памятник Сталину был установлен в сквере у машиностроительного завода (ПО «Полет), а в начале 50-х его величественная фигура поднялась на центральной аллее Городского сада между Театром музкомедии и Летним театром, на месте которого сегодня расположен ТЮЗ.

Фото: pastvu.com Фигура Сталина украшала также главный вход в пехотное училище им. Фрунзе (с 1958 года – высшее общевойсковое командное). Стоял он там не один – с другой стороны входа располагался верный соратник и однополчанин по Гражданской войне Клим Ворошилов. В начале 60-х обоих военачальников вместе с входной лестницей убрали, а сам вход с улицы Ленина (тогда – Республики) замуровали.

Памятники в ящике и на свалке

Кроме вождей, в советские времена памятников в Омске были удостоены еще два человека. В 1935 году Омскому сельхозинституту было присвоено имя Кирова, и через три года в сквере перед вузом появился его памятник. Фигуру бывшего главы Ленинграда выполнили из бетона, хотя первоначально планировали отлить ее из металла. К 2006 году она практически полностью разрушилась, ее убрали в железный ящик, перед которым установили бюст Кирова работы омского скульптора Голованцева.

Фото: pastvu.com

Еще более печальная судьба постигла памятник венгерскому социал-демократу Карою Лигети. В Омск он попал в качестве военнопленного, вступил В РСДРП (б) и организовал отряд борьбы с колчаковцами, оказался в плену у них и в июне 1919 года был расстрелян. Омский скульптор Федор Бугаенко создал два одинаковых памятника Лигети, один из которых был установлен в 1979 году в Будапеште, а второй на следующий год в Воскресенском сквере (тогда он назывался Молодежный, а с установкой памятника получил имя Лигети) в Омске.

художественная открытка

В Венгрии монумент Лигети был снесен в 1990 году, а в 2001 году его демонтировали и в Омске с обещанием перенести в Юнгородок, на территории которого в годы Первой мировой находился лагерь военнопленных, где содержался Лигети. Однако до Юнгородка «красный мадьяр» не доехал. Через 11 лет памятник нашелся на свалке управления благоустройства Центрального округа, плита из розового мрамора исчезла, а скульптура была разломана.

Фото: pastvu.com

Какая судьба ждет памятники, установленные в Омске в российский период, покажет время. Этих монументов, конечно, в разы меньше, чем во времена СССР, но они тоже часть нашей истории.