Синоптики предрекли холодный март в Омской области

Температура будет ниже многолетних значений.

Фото создано при помощи ИИ

Гидрометцентр России представил долгосрочный прогноз температурных аномалий и осадков на первый месяц весны 2026 года. Согласно данным метеорологов, средняя месячная температура воздуха ожидается на 1°С ниже климатической нормы.

Подобная погодная картина затронет не только Омскую область, но и большую часть Уральского федерального округа, а также Томскую и Кемеровскую области. В то же время на севере Хабаровского края и в Якутии весна, напротив, начнется с температур выше привычных значений. Что касается осадков, то их количество в регионе в марте не преподнесет сюрпризов и останется в пределах средних многолетних показателей.

Для сравнения, по результатам многолетних наблюдений, типичная среднемесячная температура марта в Омске составляет –0,7°С, а среднее количество осадков – порядка 39 мм. То есть фактический приход весны в регионе может несколько затянуться.