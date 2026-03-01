Немцы поднимают демографию Омской области

Переехавшая из Германии в Омск семья стала еще больше.

Фото: Дарья Штейнбах / Минтруд Омской области

Семья Клапштейн, переехавшая в Омскую область из Германии в 2023 году по программе переселения соотечественников, празднует пополнение. 28 февраля региональный минтруд сообщил о рождении дочери Анны – она стала первым ребенком в семье, появившимся на свет на омской земле. Всего Максим и Елена Клапштейн воспитывают четверых детей, причем инициаторами возвращения в Россию выступили старшие сын и дочь.

Елена Клапштейн отметила, что семья ни разу не пожалела о принятом решении, и выразила надежду, что их дети внесут достойный вклад в развитие региона.

– Нет сомнений в том, что наша семья сделала правильный выбор, переехав в Омскую область. Мы с супругом рады, что Анна родилась именно здесь, в Омске, и надеемся, что наша семья внесет свой вклад в развитие региона, – рассказала Елена.

В честь радостного события сотрудники министерства вручили многодетным родителям памятные подарки.

Напомним, что в Омской области реализуется программа содействия переселению соотечественников. За 16 лет работы программы в регион переехали более 51 тыс. человек. В 2025 году область приняла 1,2 тысячи переселенцев, при этом доля семей с детьми за последние два года увеличилась почти на 3 %.

Программа предусматривает единовременные подъемные, компенсацию расходов на перевод документов и обустройство жилья. Также предусмотрены гранты до 300 тысяч рублей на открытие собственного дела и выплаты при трудоустройстве по дефицитным специальностям.