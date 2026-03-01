Из горящей многоэтажки в Омске спаслись 20 человек

Загорелась квартира на первом этаже.

Фото: vk.com/mchsomsk55

Вчера, 28 февраля, ночью в Советском округе Омска произошло возгорание в многоквартирном жилом доме. Инцидент случился в одной из квартир на первом этаже пятиэтажного здания. По данным регионального управления МЧС, сообщение о происшествии поступило на пульт дежурного в 02:32, а очаг пожара составил около 5 кв. метров.

Из-за сильного задымления в подъезде жильцам потребовалась срочная эвакуация: до прибытия спасателей здание самостоятельно покинули 20 человек. Благодаря своевременному обнаружению огня и оперативным действиям омичей обошлось без погибших и пострадавших.

Для ликвидации возгорания на место прибыли 10 сотрудников МЧС и 3 единицы специализированной техники. Пожарным удалось локализовать пламя и полностью потушить открытый огонь к 02:45. В данный момент дознаватели ведомства проводят проверку, чтобы установить точную причину случившегося.