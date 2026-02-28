Омск-Информ
·Общество

Уволившиеся с работы омичи будут получать повышенную пенсию

Вышедших на заслуженный отдых ждет полный перерасчет.

С 1 марта ряд категорий российских пенсионеров начнет получать повышенные денежные выплаты, заявил в комментарии агентству ТАСС профессор Финансового университета при Правительстве РФ Александр Сафонов. В первую очередь это коснется работающих пенсионеров, которые вышли на заслуженный отдых в феврале.

Как пояснил эксперт, для этой категории предусмотрен полный перерасчет пенсии с учетом всех индексаций, пропущенных за время их трудовой деятельности. Также пенсии вырастут у граждан, отметивших в феврале свое 80-летие. Им в два раза увеличат фиксированную часть страховой выплаты по старости – к базовой сумме в 9584,69 рубля будет добавлена аналогичная надбавка.

