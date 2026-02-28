Омск-Информ
«Справедливая Россия» намерена взять 2-е место на выборах в Госдуму

Об этом заявил лидер партии Сергей Миронов.

По итогам выборов в Госдуму девятого созыва «Справедливая Россия» намерена занять второе место, заявил лидер партии Сергей Миронов.

– Объявляю начало избирательной кампании по выборам в Государственную думу девятого созыва. И ставлю боевую задачу занять второе место после «Единой России», – сказал Миронов на «штабных учениях» партии.

Пять лет назад, в 2021 году, «Справедливая Россия» заняла на выборах в Госдуму третье место, получив в общей сложности 27 мандатов. Пришедшие вторыми коммунисты тогда взяли 57 «портфелей».

Выборы депутатов Госдумы девятого созыва планируются на 20 сентября.

