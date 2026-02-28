Омск-Информ
·Культура/Афиша

Омская группа «25/17» опасается запрета своего альбома

Пластинка «Умереть от счастья» вышла в последний день зимы 2017 года.

В официальном паблике группы «25/17» появился пост, посвященный альбому «Умереть от счастья», который вышел ровно девять лет назад – 28 февраля 2017-го. Музыканты опасаются, что скоро эта пластинка окажется под запретом.

– Завтра, 1 марта, вступают в силу обновленные правила, которые значительно расширяют понятие пропаганды запрещенных веществ. Теперь под пропагандой будут понимать упоминание любой информации, которая описывает действия с запрещенными веществами. Самый антинаркотический альбом «25/17» попадает в зону риска. И велика вероятность, что мы будем вынуждены просто удалить этот альбом с цифровых площадок. Потому что цензурировать его – только терять все важные смыслы, – говорится в сообщении группы.

Фронтмен группы Андрей Бледный отметил, что рассчитывает на «адекватность и благоразумие законотворцев и площадок, играющих по новым правилам». Поклонники творчества группы на всякий случай уже скачивают альбом на различные носители.

