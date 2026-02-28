Омск-Информ
В Омске максимально рано начнется ямочный ремонт дорог

Дорожная техника выйдет на магистрали при первой же возможности.

Губернатор Виталий Хоценко поручил омским дорожникам заранее подготовиться к ремонтному сезону и начать работы по ямочному ремонту магистралей, как только позволит погода.

– Министерству транспорта региона, дорожно-ремонтным службам и главам муниципалитетов в рамках их полномочий по областным и местным дорогам поручено готовить технику, запускать подготовку асфальтобетонных заводов и формировать задания для ДРСУ. Как только погодные условия позволят, работы должны начаться без задержек. Такие же задачи поставлены перед ответственными службами города Омска, включая УДХБ, – говорится в сообщении областного правительства.

Помимо проведения ямочного ремонта дорог, власти на местах должны максимально оперативно начать уборку территорий и проводить субботники.

