Омский санаторий «Рассвет» будут сносить до 2030 года

Бывший санаторий «Рассвет», на территории которого планируют строить элитный жилой комплекс, будут сносить до 2030 года. Такие данные указаны в материалах к публичным слушаниям по проекту планировки городка Нефтяников, которые сейчас проходят в мэрии.

Согласно документам, развитие территории в районе улицы Правый берег Иртыша предлагается вести в несколько этапов. Первый многоквартирный дом с объектами делового назначения и местами хранения автомобилей появится здесь в 2028 году, благоустройство территории планируется завершить в 2035 году, а построить набережную – к 2040 году.

– В целях развития проектируемой территории предусмотрены мероприятия по сносу зданий существующего объекта санаторно-курортного значения, – указано в документах. – Сроки осуществления сноса объектов капитального строительства определяются очередностью строительства объектов жилого назначения на проектируемой территории: здание профилактория (1-2-й этап, срок сноса – по 2028 год); лечебный корпус (3-й этап, срок сноса – по 2029 год); разведочно-эксплуатационная скважина № 8401 (3-й этап, срок сноса – по 2029 год), насосная минеральной воды (4-й этап, срок сноса – по 2030 год).

Добавим, что, помимо элитного ЖК, на берегу Иртыша хотят построить вузовское общежитие на 800 человек, спортивный зал, гостиницу на 160 человек, спортивный комплекс и объект делового управления.