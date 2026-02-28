Омск-Информ
Экономика/Бизнес

Омский санаторий «Рассвет» будут сносить до 2030 года

Работы по освобождению территории планируется вести поэтапно.

Бывший санаторий «Рассвет», на территории которого планируют строить элитный жилой комплекс, будут сносить до 2030 года. Такие данные указаны в материалах к публичным слушаниям по проекту планировки городка Нефтяников, которые сейчас проходят в мэрии.

Согласно документам, развитие территории в районе улицы Правый берег Иртыша предлагается вести в несколько этапов. Первый многоквартирный дом с объектами делового назначения и местами хранения автомобилей появится здесь в 2028 году, благоустройство территории планируется завершить в 2035 году, а построить набережную – к 2040 году.

– В целях развития проектируемой территории предусмотрены мероприятия по сносу зданий существующего объекта санаторно-курортного значения, – указано в документах. – Сроки осуществления сноса объектов капитального строительства определяются очередностью строительства объектов жилого назначения на проектируемой территории: здание профилактория (1-2-й этап, срок сноса – по 2028 год); лечебный корпус (3-й этап, срок сноса – по 2029 год); разведочно-эксплуатационная скважина № 8401 (3-й этап, срок сноса – по 2029 год), насосная минеральной воды (4-й этап, срок сноса – по 2030 год).

Добавим, что, помимо элитного ЖК, на берегу Иртыша хотят построить вузовское общежитие на 800 человек, спортивный зал, гостиницу на 160 человек, спортивный комплекс и объект делового управления.

