Омское отделение ЛДПР запустило проект по сбору жалоб жителей

Представители партии утверждают, что они зафиксировали многочисленные жалобы и стремятся добиться решений по этим проблемам.

Фото: Официальная группа Омского РО ЛДПР в ВК

В регионе стартовала акция по приему обращений от омичей. Активисты предлагают направлять жалобы в партию по вопросам ЖКХ, транспорта, медицины и других сфер.

Проект инициировало Омское отделение ЛДПР. Его цель – собрать обращения жителей и сформировать перечень проблемных точек на карте области.

По словам и.о. координатора регионального отделения Сергея Ширяева, партийцы выезжают в проблемные территории и фиксируют обращения граждан. Он отметил, что каждое сообщение будет рассматриваться как конкретная задача с указанием адреса и ответственных лиц.

Фото: Официальная группа Омского РО ЛДПР в ВК

Координатор Омского районного отделения Вячеслав Поляков сообщил, что чаще всего жители малых городов и сел жалуются на вопросы ЖКХ, здравоохранения, образования, социальных выплат и транспортного сообщения. В качестве примера он привел ситуацию с отменой автобусного маршрута № 123, который связывал Лузино с центром Омска. По его словам, после изменения схемы движения на остановках образуются очереди, а жители сталкиваются с трудностями при поездках на работу и учебу.

Председатель партии Леонид Слуцкий в своем телеграм-канале заявил, что обращения с признаками нарушений будут передаваться в надзорные и следственные органы.

Оставить жалобу можно через официальный сайт партии.