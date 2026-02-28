В омских электричках резко поднимут стоимость проезда

До 1 марта самая дорогая поездка обходилась пассажирам в 262 рубля. Теперь придется заплатить более 500.

omskinform.ru

С воскресенья, 1 марта, вступает в силу приказ РЭК Омской области от 19 февраля 2026 года № 29/11, который резко увеличит стоимость проезда в пригородных электропоездах на территории региона. Некоторым пассажирам придется платить в два раза больше, чем прежде.

На протяжении длительного периода времени АО «Омск-пригород» использовало схему с 17 тарифными зонами, которые отчислялись от станции Омск-Пассажирский. Самая дешевая поездка на расстояние до 5 км стоила 24 рубля, самая дорогая – на расстояние до 170 км (Исилькуль, Называевск, Иртышское и другие) – обходилась в 262 рубля. Теперь от тарифных зон решили отказаться.

– Устанавливается комбинированный тариф на железнодорожные перевозки пассажиров в пригородном сообщении, предусматривающий фиксированную ставку за одну поездку на определенное расстояние и плату по фиксированной ставке за каждый километр при проезде свыше указанного расстояния. При этом тариф за первые 15 километров вне зависимости от дальности поездки составит 45 рублей, а за каждый последующий километр после 15-го – 3,17 рубля, – пояснили в компании «Омск-пригород».

В черте Омска теперь будет действовать фиксированная стоимость проезда в размере 45 рублей на одну поездку в беспересадочном сообщении. Зона действия этого тарифа – от станции Московка в восточном направлении до остановочного пункта имени Н. И. Данильченко в западном направлении. Все, что находится за пределами этой зоны, будет тарифицироваться по 3,17 рубля за километр. Так, поездка до Исилькуля, раньше стоившая 262 рубля, теперь обойдется в 434 рубля. Съездить из Омска в Называевск теперь стоит 469 рублей, в Иртышское – 569 рублей. До станции Колония (крайняя остановка в восточном направлении) поездка будет стоить 381 рубль.

Отметим, что многие жители области, работающие в Омске, используют электрички каждый день. Из-за новых тарифов их затраты на поездки существенно вырастут.