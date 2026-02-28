Разин предложил омским журналистам самим «облизывать Серебрякова»

Главный тренер «Магнитки» категорически отказался хвалить вратаря «Авангарда».

Хоккеисты омского «Авангарда» выиграли матч лидеров Восточной конференции КХЛ, победив дома магнитогорский «Металлург» (3:2 в овертайме). Одним из главных действующих лиц игры стал вратарь «Авангарда» Никита Серебряков, отразивший 45 из 47 бросков по своим воротам. После матча журналисты спросили главного тренера «Магнитки» Андрея Разина об игре голкипера «ястребов» и получили оригинальный ответ.

– Что мне хвалить вашего Серебрякова, хвалите его сами. Облизывайте, как Шаман – Байкал, – предложил журналистам Разин. – Для чего вы меня спрашиваете, какой Серебряков молодец? Как мы должны будем забивать Серебрякову в финале Кубка Гагарина? Когда дойдем до туда, тогда и подумаем.

Разин также отметил, что по сравнению с началом сезона омская команда стала действовать более гибко. Осенью наставник «Магнитки» критиковал омичей за прямолинейную игру.

– Они стали гибче, падать стали чаще. Раньше мы падали чаще, теперь они. Просто, наверное, потолок железобетонный сделали, – заявил Андрей Разин.

Напомним, что после одного из предыдущих матчей против «Авангарда» он сказал, что в Омске «натяжные потолки», намекнув, что руководство «ястребов» выплачивает бонусы своим лидерам в конвертах, в обход так называемого потолка зарплат. Цитата Разина стала мемом. Что касается падений, то на это указывал главный тренер «Авангарда» Ги Буше, отмечая, что «Металлург» зарабатывает много удалений благодаря небольшим габаритам своих хоккеистов – любой их контакт с соперниками заканчивается падением.

«Авангард» и «Магнитка» считаются фаворитами нынешнего сезона КХЛ и могут встретиться в финале плей-офф. Все шесть матчей регулярного чемпионата между этими соперниками прошли в равной борьбе, а главные тренеры команд постоянно «отжигали» на пресс-конференциях.